 

Минск завил о подготовке в РФ «еще двух группировок», чтобы «делать революцию» в Белоруссии

30.07.2020, 10:30, Новости дня

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков на встрече с кандидатами в президенты страны в ЦИК сообщил о «формировании» в РФ еще двух группировок, которые якобы будут заброшены в республику, чтобы «делать революцию».

В частности, кандидат в президенты республики Андрей Дмитриев со ссылкой на Равкова заявил, что в РФ якобы «есть еще две группировки под Псковом и Невелем, которые формируются в подобных целях», пишет Медиазона.

По сведениям Равкова, некоторые из задержанных в среду россиян якобы «говорят напрямую: «Мы приехали делать революцию».

Также Дмитриев сообщил, что Равков на встрече с кандидатами в президенты республики не исключил ограничение интернета на митингах, которые могут пройти в дни проведения выборов.

В четверг утром сообщалось, что срочная встреча с кандидатами в президенты Белоруссии созвана в Центризбиркоме страны.

Напомним, в среду в Белоруссии задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Задержанные начали даватьпоказания, возбуждено дело о подготовке терактов.

Одного из задержанных СМИ определили как воевавшего в Донбассе снайпера, а российский писатель Захар Прилепин заявил, что среди задержанных есть несколько человек, которые воевали вместе с ним на юго-востоке Украины. После экстренного заседания белорусского Совбеза и вызова послов России и Украины в МИД стало понятно, что есть риск их выдачи Киеву. 





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Некоторые больницы в Калифорнии переполнены больными с коронавирусом

02.07 / Гризманн нужен? “Барселона” предлагает француза трем Топ-клубам Европы

02.07 / Путин поддержал идею присвоить почетные звания Город трудовой доблести 20 городам

19.07 / “Слуга народа” разработает кодекс этики для своих членов – нардеп

21.07 / Некоторые песни колибри другие птицы не могут слышать

17.07 / Сотрудника автосервиса в Москве ограбили на 600 тыс. рублей

10.07 / Иск Нидерландов против РФ поступил в ЕСПЧ

29.06 / Проценко: с мешками для трупов, найденными рядом с больницей, разбирается полиция

08.07 / Бразильский президент, отрицавший коронавирус, заразился им

29.06 / В украинском МИД заявили, что организаторов голосования по поправкам в конституцию РФ в Крыму и на Донбассе ждут санкции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска