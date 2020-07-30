В доме и.о главы Дербентского района Дагестана начались обыски

30.07.2020, 10:16, Новости дня

Сотрудники силовых структур Дагестана проводят обыски в здании администрации Дербентского района республики и в доме исполняющего обязанности главы района Фуада Шихиева в рамках возбужденного уголовного дела, сообщил источник в правоохранительных органах республики.

«В производстве республиканского управления Следственного комитета РФ есть уголовное дело, в рамка расследования которого сегодня проходят обыски в здании администрации Дербентского района и дома у исполняющего обязанности главы района», – сообщил источник ТАСС, не уточнив детали уголовного дела.

Ранее источник во властных структурах сообщал, что силовики находятся в здании администрации Дербентского района, туда никого не пускают. Телефон и. о. главы района выключен