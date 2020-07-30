 

Россия и Казахстан подписали соглашение о создании комплекса для запусков ракет «Союз-5»

30.07.2020, 10:08, Новости дня

Предприятия РФ и Казахстана подписали соглашение о создании стартового комплекса на Байконуре для запуска ракет «Союз-5», сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«30 июля 2020 года в городе Байконур состоялось церемония подписания соглашения о заключении контракта между ПАО «РКК «Энергия» и АО «СП «Байтерек» на оказание услуг по созданию космического ракетного комплекса «Байтерек» на базе ракеты космического назначения среднего класса нового поколения для запуска беспилотных космических аппаратов», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Соглашение подписали гендиректор российской ракетно-космической корпорации «Энергия» (предприятие отвечает за разработку ракеты «Союз-5») Игорь Озар и гендиректор «СП «Байтерек» (оператор переданных Казахстану объектов космодрома Байконур) Куат Мустафинов в присутствии главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Азамата Батыркожа.

В декабре министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев заявил, что Казахстан планирует направить на финансирование создания на космодроме Байконур космического ракетного комплекса (КРК) «Байтерек» 233 млн долларов. Российская сторона отвечает непосредственно за производство ракеты-носителя «Союз-5». На эти работы предполагается выделение 916 млн долларов. 

Напомним, в январе Казахстан ратифицировал протокол к соглашению с Россией о комплексе «Байтерек».





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