Фельдман написал президенту и силовикам, что ему угрожают

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30.07.2020, 10:01, Новости дня

Народный депутат Александр Фельдман направил президенту Украины Владимиру Зеленскому, генпрокурору Ирине Венедиктовой, министру внутренних дел Арсену Авакову и главе СБУ Ивану Баканову открытое письмо, в котором сообщил о полученных в последнее время угрозах в свой адрес. Об этом политик пишет на своем официальном сайте.

“Угрозы жизни и здоровью – в отношении меня лично и членов моей семьи – приходили с неизвестных телефонных номеров и раньше, но стали систематическими именно в нынешнем году. Все они касаются моей позиции по защите интересов многих тысяч предпринимателей, работающих на ТЦ “Барабашово”, против посягательств на рынок со стороны нынешнего руководства Харьковского горсовета и лично Кернеса, а также инициированного им незаконного строительства дороги через “Барабашово”. Неоднократные обращения по этому поводу в правоохранительные органы, к сожалению, не дали никаких результатов, исполнители и заказчики не были найдены и привлечены к ответственности”, – заявил Фельдман.

Вчера он получил новое смс такого содержания: “Если не прекратишь собирать пикеты и не оставишь рынок, вместо яиц полетит что-то посерьезнее. Помни о семье. Тебе есть что терять”.

Такие же сообщения, утверждает нардеп, получило руководство концерна “АВЭК и Ко” и торгового центра “Барабашово”.

“Я считаю, что эти угрозы могут быть непосредственно связаны с серией пикетов, которые группа предпринимателей “Барабашово” провела 28 июля возле органов государственной власти Украины в Киеве с требованием остановить незаконные действия [харьковского городского головы Геннадия] Кернеса. На один из этих пикетов напали неизвестные люди спортивного телосложения в масках. Ранее такие же люди в масках осуществляли поджоги и нападения на территории ТЦ “Барабашово”. Также не исключаю, что усиление угроз может иметь связь с моим решением баллотироваться на пост харьковского городского головы”, – написал Фельдман.

Направил открытое письмо руководству государства и силовых структур по поводу угроз, которые я получаю в последнее…

Posted by Александр Фельдман on Kolmapäev, 29. juuli 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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