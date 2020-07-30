Боевики периодически совершают провокационные обстрелы, украинские военные ответный огонь не открывают – штаб ООС

30.07.2020, 10:01, Новости дня

В штабе операции Объединенных сил сообщили, что с начала вступления в силу режима прекращения огня потерь в рядах украинских военных не было.

“За минувшие сутки зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета, который совершили вооруженные формирования Российской Федерации вблизи населенного пункта Новолуганское. Этот выстрел носил провокационный характер и был неприцельным, поэтому наши воины ответный огонь не открывали”, – говорится в сообщении штаба на странице в Facebook.

С начала этих суток боевики совершили очередной провокационный обстрел вблизи Новотошковского – стреляли из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. В штабе отметили, что ответный огонь также не открывали.

“Ситуация остается полностью контролируемой украинскими воинами”, – говорится в сообщении.

В штабе рассказали, что военные из состава ООС сейчас выполняют различные задачи, в частности занимаются разминированием территории (за прошедшие сутки разминировали площадь в 5 га), ремонтируют поврежденные обстрелами дома мирных жителей, тушат пожары.

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22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики “ЛДНР” заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Командующий силами операции Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркнул, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.