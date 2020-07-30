Задержанных в Беларуси бойцов ЧВК “Вагнер” обвиняют в подготовке терактов

30.07.2020, 10:00, Новости дня

Задержанных на территории Беларуси бойцов российской частной военной компании “Вагнер” обвиняют в подготовке террористических актов. Об этом после срочного совещания с кандидатами в президенты в Центризбиркоме Беларуси заявил госсекретарь Совета безопасности страны Андрей Равков. Трансляцию брифинга вело “Радыё Свабода”.

На вопрос журналистов, возбуждено ли уголовное дело в отношении задержанных, Равков сказал: “Да, конечно. … Подготовка террористических актов”.

Он добавил, что “еще до 200 [членов ЧВК “Вагнер”] находятся на территории Беларуси по оперативной информации”.

“Идет поиск, ведь это как иголка в стогу сена”, – сказал Равков.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК “Вагнер”, власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта “Миротворец” как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время срочного совещания с членами Совета безопасности заявил, что необходимо обратиться в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили ситуацию с российским боевиками ЧВК “Вагнер” в Беларуси.

Российский военный журналист Семен Пегов утверждает, что компания “Вагнер” намеревалась перебросить группу своих бойцов через Беларусь в Африку и белорусские власти знали об этом. “Радио Свобода” считает, что точкой назначения группы был Судан.