Российский посол согласовал встречу в МИД Белоруссии

30.07.2020, 9:30, Новости дня

Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев согласовал встречу в МИД Белоруссии в первой половине дня четверга по делу задержанных россиян.

«Согласована встреча (посла РФ) в МИД Белоруссии в первой половине дня», – сказал глава российской дипмиссии, передает ТАСС.

Напомним, в среду в Белоруссии задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Задержанные начали давать показания, возбуждено дело о подготовке терактов.

Одного из задержанных СМИ определили как воевавшего в Донбассе снайпера, а российский писатель Захар Прилепин заявил, что среди задержанных есть несколько человек, которые воевали вместе с ним на юго-востоке Украины. После экстренного заседания белорусского Совбеза и вызова послов России и Украины в МИД стало понятно, что есть риск их выдачи Киеву.