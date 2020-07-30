 

Глубоководный аппарат «Витязь-Д» решили показать на форуме «Армия-2020»

30.07.2020, 8:48, Новости дня

Посетители Международного военно-технического форума «Армия-2020» смогут увидеть беспилотный глубоководный аппарат «Витязь-Д», который 8 мая погрузился на дно Марианской впадины, рассказал гендиректор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев.

«На форуме будет представлен ряд наших разработок, в том числе и «Витязь-Д». Это будет тот самый аппарат, который 8 мая 2020 года погрузился на дно Марианской впадины», – передает ТАСС слова Григорьева.

Комплекс сверхглубоководного погружения «Витязь-Д» способен работать на предельных глубинах Мирового океана. В его состав входят автономный необитаемый аппарат, глубоководная донная станция и аппаратура пункта управления.

Корабельное оборудование комплекса обеспечивает информационный обмен судна-носителя с подводным аппаратом и донной станцией в режиме реального времени по гидроакустическому каналу. Комплекс полностью состоит из комплектующих российского производства.

Напомним, 8 июня глубоководный автономный аппарат «Витязь» во время погружения на дно Марианской впадины для измерения ее глубины получил результат на 1 тыс. метров меньше показателя, установленного в 1957 году советскими исследователями. Также в ходе экспедиции аппарат открыл новое течение.





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