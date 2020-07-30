 

Задержанные в Белоруссии россияне начали давать показания

30.07.2020, 8:48, Новости дня

Задержанные в Белоруссии россияне в настоящее время дают показания в рамках следственных мероприятий, сообщил госсекретарь Совета безопасности республики Андрей Равков.

«Дают показания», – сказал госсекретарь Совбеза, передает ТАСС.

Равков в четверг прибыл в Центризбирком, где проходит встреча с кандидатами в президенты Белоруссии.

Напомним, в среду в Белоруссии задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике.

Одного из задержанных СМИ определили как воевавшего в Донбассе снайпера, а российский писатель Захар Прилепин заявил, что среди задержанных в Минске россиян есть несколько человек, которые воевали вместе с ним на юго-востоке Украины. После экстренного заседания белорусского Совбеза и вызова послов РФ и Украины в МИД стало понятно – есть риск их выдачи Киеву. 





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