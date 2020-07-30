Украина может потребовать экстрадиции украинцев, задержанных в Беларуси в числе бойцов ЧВК “Вагнер”

30.07.2020, 8:45, Новости дня

Украина может потребовать выдачи уроженцев Украины, задержанных в Беларуси вместе с другими боевиками российской военной компании “Вагнер”. Об этом 29 июля в комментарии “5 каналу” заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос.

Он подчеркнул, что уже обращался с этим вопросом в Министерство иностранных дел Украины.

“Не рассмотреть ли такое предложение, чтобы их нам выдали по экстрадиции. Этот вопрос обсуждается, каким образом. Это было бы неплохо”, – считает Кривонос.

По его словам, такая ситуация могла бы укрепить отношения Украины и Беларуси.

“И отразила бы желание наших врагов использовать территорию наших соседей как плацдарм для действий против нашей страны”, – добавил замсекретаря СНБО.

Сотрудники группы “А” Комитета госбезопасности Беларуси и ОМОН МВД в Минском районе в ночь на 29 июля задержали 32 россиянина. Еще одного члена группы задержали на юге Беларуси. По данным белорусского государственного агентства БЕЛТА, все иностранцы являются членами ЧВК “Вагнер”. Более 10 из них включены в список украинского сайта “Миротворец” как участники боевых действий на Донбассе на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов.

Посольство России в Беларуси отказалось официально прокомментировать ситуацию с задержанием бойцов частной военной компании. Дипломаты уточнили, что не получали официального уведомления о задержании российских граждан на территории Беларуси, поэтому запросили информацию у компетентных органов Беларуси.

Российский писатель и боевик Захар Прилепин сообщил, что среди задержанных наемников оказалось несколько человек из его “батальона”. По его словам, боевики не собирались дестабилизировать ситуацию в Беларуси. “Обычная история: хорошо обученные люди движутся в определенных направлениях по своим маршрутам, у них свои дела и никакая Белоруссия им не нужна”, – сказал Прилепин.

Компания “Вагнер” намеревалась перебросить группу своих бойцов через Беларусь в Африку, и белорусские власти были в курсе этого, заявил российский военный корреспондент Семен Пегов. “Радио Свобода” считает, что точкой назначения группы был Судан.