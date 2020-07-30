 

При стрельбе в американском Сент-Луисе погибли три человека

30.07.2020, 8:30, Новости дня

Три человека погибли, один получил ранения в результате стрельбы в одном из районов на севере американского города Сент-Луис, штат Миссури.

Сообщения о стрельбе поступили правоохранителям примерно в 14.00 по местному времени (22.00 среды мск). Как сообщила представитель полиции Мишель Уидинг, три человека были объявлены погибшими на месте, еще один получил огнестрельные ранения в ногу передает РИА «Новости» со ссылкой на местную газету St. Louis Post-Dispatch.

Как отмечает издание, пока неизвестно, что могло вызвать стрельбу, но власти предполагают, что инцидент произошел из-за ссоры двух группировок.

Полиция изъяла с места происшествия оружие.

Напомним, 12 июля в результате стрельбы в американском городе Мак-Аллен в штате Техас погибли двое полицейских. 





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