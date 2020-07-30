 

Цены на нефть стабильны на оценке перспектив восстановления спроса

30.07.2020, 8:30, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром не показывают выраженной динамики, инвесторы оценивают данные минэнерго о снижении запасов сырья в США.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent не изменялась и оставалась на отметке в 44,09 доллара за баррель, сентябрьский фьючерс на Brent подешевел на 0,02% – до 43,74 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI стали дешевле на 0,1% – до 41,23 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Инвесторы обратили внимание на данные минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились на 10,6 млн баррелей, или на 2%, до 526 млн баррелей. Аналитики ожидали, напротив, роста показателя на 0,4 млн баррелей. При этом запасы нефти на крупнейшем в США терминале в Кушинге выросли на 1,3 млн баррелей, до 51,4 млн. Кроме того, увеличились запасы бензина и дистилляторов, что подчеркивает неоднозначный характер восстановления спроса на топливо.





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