Глава OMV призвал к «политическому ответу» на угрозы США в адрес «Северного потока – 2»

30.07.2020, 8:08, Новости дня

Руководитель австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле сообщил о необходимости «политического ответа» на угрозы Вашингтона ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока – 2», пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Зеле, речь идет о том, в какой степени Европа будет отстаивать свой суверенитет и независимость, особенно в той части, которая касается вопросов энергоснабжения, передает РИА «Новости».

«Как европейская компания, мы ожидаем, что на политическом уровне будут приняты меры, направленные на то, чтобы Европа не потеряла свою привлекательность как место для инвестиций», – сообщил глава корпорации.

Власти Германии регулярно заявляют, что отвергают экстратерриториальные санкции в отношении «Северного потока – 2», однако конкретных мер со стороны Берлина до сих пор не принято. По данным СМИ, у Берлина нет никакого ответного плана на случай санкций США из-за «Северного потока – 2». В то же время из-за ситуации вокруг газопровода Восточный комитет германской экономики изменил свое мнение о том, что жестких мер в отношении США следует избегать.

21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что санкции неприемлемы и противоречат законодательству.