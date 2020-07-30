Назван срок выживания коронавируса в воде

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30.07.2020, 8:08, Новости дня

Почти все частицы коронавируса погибают в воде комнатной температуры в течение нескольких часов, сообщили в Роспотребнадзоре.

Соответствующее исследование провели в центре «Вектор». Выяснилось, что почти все частицы коронавируса (90%) погибают в течение 24 часов, 99,9% в течение 72 часов,  передает РИА «Новости».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что коронавирус не размножается ни в морской, ни в пресной воде. Он может сохраняться там, однако моментально убивается кипячением.

Напомним, морскую воду и аквапарки Крыма проверили на коронавирус. Позднее Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике COVID-19 в аквапарках.





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