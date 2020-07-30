Минздрав подготовил изменения в медосмотр водителей

30.07.2020, 7:28, Новости дня

Позиции ведомств по изменениям в правилах медосвидетельствования для водителей близки по ключевым вопросам, работу над новым порядком получения медсправок планируется завершить в этом году, сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

«Позиции ведомств близки по ключевым вопросам. Я думаю, что в ближайшее время мы уже сможем этот вопрос обсуждать на уровне конкретного нормативного акта», – передает РИА «Новости» слова Салагая.

Он отметил, что порядок должен быть сбалансирован – с одной стороны, он должен позволять выявить среди водителей алкоголиков, а с другой, для регионов должен быть доступен максимально возможный спектр современных методик.

«Мы исходим из того, что эта работа должна быть завершена в пределах этого полугодия, которое у нас имеется, во время которого сохраняется действие ранее действующего нормативного акта», – подчеркнул Салагай.

Ранее сообщалось, что Минздрав намерен отложить вступление в силу новых правил медосвидетельствования для водителей до 1 января 2021 года.

Напомни, Минздрав подготовил проект об изменениях в правилах медосвидетельствования для водителей. Он должен был начать действовать с 1 июля. Согласно документу, сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя водителям при получении медсправки нужно будет, только если нарколог выявит симптомы заболевания.

Между тем, в Госдуме заявили, что новый проект правил медосвидетельствования водителей вызывает ряд вопросов с точки зрения его дальнейшей реализации.