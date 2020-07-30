 

Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 17 млн, число выздоровевших – к 10 млн

30.07.2020, 7:38, Новости дня

К утру 30 июля коронавирусом в мире заразились 16 978 206 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали 666 239 человек, выздоровело 9 948 163 человек.

В США число инфицированных достигло 4 426 935, умерло 150 713, излечилось 1 389 425 человек.

В Бразилии заболело 2 552 265 человек, 90 134 умерших и 1 922 802 излечившихся.

На третьем месте по распространению заболевания Индия – там заболело уже более 1,5 млн человек (1 531 669), 34 193 умерли, 988 029 выздоровели.

Далее следует Россия – 827 509 инфицированных, 13 650 умерших и 619 204 выздоровевших от COVID-19.

На пятом месте ЮАР, где заразилось 471 123 человек, умерло, согласно официальной статистике, 7497.

Затем следуют три южноамериканские страны: Мексика (инфицированы 408 449, летальных случаев 45 361), Перу (400 683 и 18 816) и Чили (351 575 и 9 278). 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 29 июля, общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло с начала эпидемии 67 597, умерло 1650 человек, 37 394 – выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / В Санкт-Петербурге тушат крупный пожар

18.07 / Глава МИД Китая заявил об утрате Штатами разума, нравственности и доверия

19.07 / В США офицера ВМС обвинили в передаче секретных данных россиянину

18.07 / На трассе в Одесской области произошло второе за день смертельное ДТП, погибли два человека

17.07 / Американская журналистка описала «ощущение чуда» от путешествия по России

08.07 / Двум жителям Калифорнии предъявлены обвинения в преступлении на почве ненависти

09.07 / Жириновский отказался исключить Фургала из ЛДПР

20.07 / Полицейские заинтересовались видео с перекрытием МКАДа танцующими людьми

01.07 / Северный флот взял под контроль учения НАТО

20.07 / В Германии заявили об изоляции из-за «Северного потока – 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска