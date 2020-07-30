Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 17 млн, число выздоровевших – к 10 млн

30.07.2020, 7:38, Новости дня

К утру 30 июля коронавирусом в мире заразились 16 978 206 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали 666 239 человек, выздоровело 9 948 163 человек.

В США число инфицированных достигло 4 426 935, умерло 150 713, излечилось 1 389 425 человек.

В Бразилии заболело 2 552 265 человек, 90 134 умерших и 1 922 802 излечившихся.

На третьем месте по распространению заболевания Индия – там заболело уже более 1,5 млн человек (1 531 669), 34 193 умерли, 988 029 выздоровели.

Далее следует Россия – 827 509 инфицированных, 13 650 умерших и 619 204 выздоровевших от COVID-19.

На пятом месте ЮАР, где заразилось 471 123 человек, умерло, согласно официальной статистике, 7497.

Затем следуют три южноамериканские страны: Мексика (инфицированы 408 449, летальных случаев 45 361), Перу (400 683 и 18 816) и Чили (351 575 и 9 278).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 29 июля, общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло с начала эпидемии 67 597, умерло 1650 человек, 37 394 – выздоровели.