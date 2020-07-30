 

Российский посол ответил на заявления о планах создания базы в Ливии

30.07.2020, 6:48, Новости дня

Москва не планирует создавать военную базу в Ливии, сообщил посол РФ в Египте Георгий Борисенко в эфире египетского телеканала TEN.

«У РФ таких планов нет. Никаких запросов с российской стороны в адрес ливийских властей о создании какой-либо военной базы, морского пункта базирования не делалось», – приводит слова посла РИА «Новости».

Ранее министр внутренних дел Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Фатхи Башага в интервью Bloomberg сообщил о необходимости «помешать планам РФ создать базы в Сирте и Джуфре».

Напомним также, 16 июля в Кремле опровергли сообщения об участии российских военных в каких-либо процессах в Ливии.





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