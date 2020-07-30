 

В Сеуле заявили о «важности» присутствия американских войск в Южной Корее

30.07.2020, 6:48, Новости дня

Республика Корея и США разделяют понимание «роли и важности» американского контингента для сохранения мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии, сообщил официальный представитель южнокорейского министерства национальной обороны полковник Мун Хон Сик.

Комментируя данные о выводе части американских военнослужащих из Германии и отвечая на вопрос о возможности такого же развития ситуации в Южной Корее, Мун Хон Сик отметил, что Вашингтон и Сеул «не обсуждали вопрос об изменении численности американских войск», передает ТАСС.

«Республика Корея и США разделяют понимание роли и важности американского контингента для сохранения мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии», – сообщил южнокорейский военный.

Напомним, 17 июля стало известно о проработке сокращения воинского контингента США в Южной Корее на фоне сохраняющихся между странами разногласий по оборонным расходам.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Южной Кореи увеличить плату за американское присутствие.

В феврале 2019 года Южная Корея согласилась увеличить расходы на содержание американских войск до 1 млрд долларов. Однако уже в ноябре Вашингтон потребовал большего увеличения платы.





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