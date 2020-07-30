Станция метро “Вокзальная” в Киеве возобновила работу

30.07.2020, 5:18, Новости дня

Станции метро “Вокзальная” в Киеве возобновила работу в штатном режиме после проверки информации о минировании. Об этом сообщила пресс-служба столичного метрополитена на своей странице в Facebook.

“Полиция завершила проверку станции “Вокзальная”. Метрополитен работает в обычном режиме”, – говорится в сообщении.

Увага! Поліція завершила перевірку станції «Вокзальна». Метрополітен працює у звичайному режимі! Posted by КП "Київський метрополітен" on Kolmapäev, 29. juuli 2020

Ранее неизвестный сообщил о минировании станции метрополитена “Вокзальная”, из-за чего ее закрыли на вход и выход.