Во Флориде и Техасе зафиксирована рекордно высокая смертность от COVID-19

30.07.2020, 4:11, Новости дня

Власти Флориды и Техаса сообщили в среду о втором подряд рекордном увеличении суточной смертности от COVID-19, в то время как общее число смертей от коронавируса в США превысило 150 тыс. человек, согласно подсчетам агентства «Рейтер».

За последние сутки во Флориде от COVID-19 умерли 217 человек, а в Техасе – не менее 302, при том, что некоторые округа не подали информацию о сегодняшней смертности. Только два других штата, Нью-Йорк и Нью-Джерси, когда-либо сообщали о более чем 300 смертельных случаях от коронавируса за сутки.

Флорида также сообщила о 9 446 новых случаях заболевания, в результате чего общее число заражений в этом штате превысило 451 тысячи, что является вторым по величине показателем в стране после Калифорнии. Общее число умерших от COVID-19во Флориде выросло до 6 457 человек, восьмой по величине показатель в стране, согласно данным «Рейтер».

Техас сообщил как минимум о 6 436 новых случаях заболевания, в результате чего общее число случаев заражения достигло 419 тысяч, а общее число смертей составило 6 800 человек.

В Северной Каролине в среду также было зафиксировано рекордное увеличение числа смертей – 42 человека по данным «Рейтер». Число госпитализированных пациентов с COVID-19 также стало рекордно высоким.

Общее количество смертей в США превысило в среду 150 000, что является самым высоким уровнем в мире. Число погибших растет самыми быстрыми темпами с начала июня.

На национальном уровне смертность от COVID-19 росла три недели подряд, в то время как число новых случаев заражения в недельном исчислении недавно сократилось впервые с июня.