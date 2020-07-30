 

Госдеп раскритиковал Польшу за отказ возвращать похищенное нацистами

30.07.2020, 3:30, Новости дня

Госдепартамент США в направленном Конгрессу докладе раскритиковал Польшу и ряд государств Центральной и Восточной Европы за невыполнение обязательств по возмещению собственности, похищенной в ходе нацистской оккупации во время Второй мировой войны и холокоста.

В докладе Госдепартамента США рассмотрено 46 государств, участвовавших в подписании итогового документа Международной конференции по имуществу жертв холокоста в Праге в 2009 году, получившего название «Терезинская декларация», передает ТАСС.

В документе проводится анализ «действий, предпринятых странами для того, чтобы возвратить или предоставить возмещение собственности, конфискованной во времена холокоста или впоследствии национализированной в коммунистическую эпоху», говорится в заявлении пресс-службы Госдепартамента.

Как отмечает Associated Press, больше всего критики в докладе направлено в адрес Польши, власти которой, по мнению Госдепа, не выполняли требования по возврату и возмещению собственности. Так, из 5,5 тыс. требований о возвращении собственности, по данным США, половина была отклонена. Кроме того, в документе утверждается, что в Польше так и не была сформирована широкая законодательная база для работы с подобными случаями.

Американское внешнеполитическое ведомство также осталось недовольно политикой властей Украины, Белоруссии, а также Боснии и Герцеговины.

Кроме того, некоторые претензии у американского внешнеполитического ведомства оказались к России, Латвии и Хорватии. Так, по версии Госдепартамента США, «Россия сделала мало для того, чтобы провести исследования о происхождении, вернуть владельцам или выплатить компенсации за предметы искусства, которые были возвращены в конце Второй мировой войны после того, как они были конфискованы нацистами <…>».

Направив отчет Конгрессу, Госдепартамент выполнил обязательства в рамках американского закона, который был принят в 2017 году и подписан Дональдом Трампом в мае 2018 года.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что освобождение Освенцима раскрыло страшные масштабы Холокоста.





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