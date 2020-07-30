 

Польский эксперт – надо привыкнуть к такому сценарию — больших шансов на сохранение перемирия в Донбассе нет

30.07.2020, 3:05, Новости дня

Россия прекрасно понимает, что сохранение статус-кво и ограничений, связанных с дестабилизацией Украины, в её интересах, поэтому не стоит рассчитывать на мирное урегулирование конфликта в Донбассе, уверен польский эксперт Дариуш Матерняк. И, как он отметил в беседе с Polskie Radio, любое прекращение огня будет краткосрочным.


Reuters

«После полуночи на территории Донбасса пророссийские боевики обстреляли позиции Вооружённых сил Украины. Это произошло вскоре после вступления в силу полного соглашения о полном прекращении огня на Востоке Украины», — пишет Polskie Radio. Портал напоминает, что соглашение о полном прекращении огня между украинскими войсками и пророссийскими сепаратистами на востоке Украины действует с 27 июля. О его заключении договорились представители с российской и украинской стороны, а также представители ОБСЕ. 

По мнению польского эксперта Дариуша Матерняка, это перемирие стало очередной неудавшейся попыткой. Украинская сторона понимает, что больших шансов на сохранение перемирия в Донбассе не существует. «Нужно просто-напросто привыкнуть к такому сценарию развития событий», — объяснил он.

Дариуш Матерняк на вопрос о значении переговоров в нормандском формате с участием Франции, Германии, РФ и Украины с целью прекращения войны в Донбассе ответил, что весь «ход игры» определяет Владимир Путин. «Другие страны не обладают такими инструментами, чтобы заставить его проводить эти встречи на более регулярной основе», — добавил эксперт.

«Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Зеленский надеются на то, что однажды они наконец-то смогут убедить Путина в том, что ему будет гораздо выгоднее разрешить этот конфликт мирным путём. Так не получилось ни в Приднестровье, ни в Грузии, несмотря на то что эти конфликты были для РФ менее важными, чем конфликт в Донбассе», — подметил он. 

По словам эксперта, РФ прекрасно понимает, что сохранение статус-кво и ограничений, связанных с дестабилизацией Украины, в её интересах, поэтому она намерена блокировать любые возможности сотрудничества Киева с западными странами. «Президент Зеленский надеялся, что ему удастся договориться с российской стороной и положить конец конфликту. Я считаю, что после года нахождения у власти у него нет ни малейших иллюзий по этому поводу», — резюмировал в беседе с Polskie Radio Дариуш Матерняк. 





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