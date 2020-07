Институт Брукингса: результаты президентских выборов не объявят до декабря

30.07.2020, 3:01, Новости дня

Результаты президентских выборов, наиболее вероятно, не объявят до начала декабря, а кампании по дезинформации могут прийти как извне, так и изнутри. К таким выводам пришли эксперты института Брукингса, изучающие методики управления.

Элейн Камарк, старшая директор Центра Эффективного государственного управления, отмечает: «В преддверии выборов нужно перестать мыслить категориями «ночь», «неделя» и сжиться с формулировкой «избирательный месяц». Первичные выборы уже продемонстрировали, каким было количество заявок на голосование по почте и на досрочное голосование, а также, что некоторые бюллетени приходят с опозданием. На первичных выборах в Конгресс в Нью-Йорке, например, подсчет затянулся на недели из-за того, что нужно было пересчитать каждый отдельный бюллетень. Но это – хорошая репетиция перед национальными выборами в ноябре».

Камарк напомнила о «казусе кокуса» в штате Айова, открывавшего череду первичных выборов по всей стране, проходивших в начале февраля 2020 года: тогда штаб демократов не смог назвать точного числа голосов в поддержку того или иного кандидата в ночь после голосования.

Стоит ли ожидать хакерских атак и от кого?

В этой связи эксперты института Брукингса в качестве возможного агрессора наиболее часто упоминают Россию, однако не исключают и других злоумышленников, как иностранных, так и местных, они также опасаются скоординированных кампаний по дезинфомации. По мнению

Сьюзен Хеннесси, старшего исследователя методов госуправления Института Брукингса, на выборах 2016 была массивная кампания по дезинформации со стороны России. Эксперт утверждает: США сделали довольно много, изменили законы, чтобы противостоять возможному вмешательству со стороны иностранных государств. Теперь, считает Хеннесси, стоит разделять дезинформационные процессы на внешние и внутренние, а также понимать состав их участников.

«Как только мы выходим на местный уровень, с юридической точки зрения, наш инструментарий существенно уменьшается, потому что речь идет о Первой поправке к Конституции, о свободе слова и дискуссий, в том числе, и в рамках социальных медиа», – говорит Сьюзен Хеннесси.

Элейн Кармарк продолжает мысль коллеги: «Многое из того, что происходит уже на нынешних выборах, уходит корнями в российские методы дезинформации, но сейчас наступает черед доморощенных распространителей лжи. В этой связи просто замечательно, что мы снова перешли к бумажным бюллетеням, что есть материальные доказательства голосования – этот метод взят на вооружение 22 штатами и очень распространен. Это, конечно, удивительно в цифровом веке – вернуться к бюллетеням, потому что их можно пересчитать, но мы точно знаем: если Игорь, Светлана и Борис и смогут совершить хакерскую атаку на нашу систему, то в охраняемую комнату секретаря каждого штата попасть им будет не так уж и легко».

Есть ли решение?

И Камарк, и Хеннессси в качестве борьбы с дезинформацией рассматривают несколько специфичных способов как для правительств, социальных платформ, так и для журналистов и отдельных членов общин.

Среди обязательных мер: маркировка не только неправдивой информации в соцсетях и обязательное упоминание дезинформаторов, в том числе и изданий, в журналистских материалах. Репортерам аналитики рекомендуют особо не спешить с прогнозами относительно имени победителя выборов и рекомендуют не нагнетать атмосферу: голоса все равно подсчитают, но с меньшей нервозностью. Остальным неравнодушным советуют на добровольных началах найти работу на избирательных участках – в связи с пандемией, многие избиратели боятся или вообще не понимают, как в подобных условиях будет происходить волеизъявление.

По словам экспертов, высокая явка и гражданская сознательность – основные враги дезинформации.