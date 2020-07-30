В Тернопольской области мужчина в третий раз инфицирован COVID-19

30.07.2020, 1:54, Новости дня

В Тернопольской области мужчина в третий раз заражен коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 29 июля сообщил начальник управления здравоохранения Тернопольской ОГА Владимир Богайчук в видео, опубликованном на странице Тернопольской обладминистрации в Facebook.

“Есть больной, который заболел уже в третий раз. Мы должны понимать, что даже если переболели коронавирусом, это не защищает нас от повторного инфицирования”, – сказал Богайчук.

По его словам, наблюдается ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Тернопольской области. В частности, в городе Тернополь и Тернопольском районе. В Монастырисском районе почти все больные находятся в тяжелом состоянии.

“[По состоянию на сегодня в Тернопольской области] продолжают болеть 1075 человек, из них 144 находятся на стационарном лечении, из которых 15 – на кислородной маске, 17 – на кислородном концентраторе. Около 30 больных – в тяжелом состоянии. Это связано с тем, что люди не до конца понимают сложность ситуации с заболеваемостью, которая и возникает из-за несоблюдения карантинных мероприятий”, – добавил Богайчук.

❗️У Тернопільській області не посилюватимуть карантинні заходи. 📌Таке рішення прийняли під час засідання регіональної… Posted by Тернопільська обласна державна адміністрація on Kolmapäev, 29. juuli 2020

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