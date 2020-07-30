 

В Тернопольской области мужчина в третий раз инфицирован COVID-19

30.07.2020, 1:54, Новости дня

В Тернопольской области мужчина в третий раз заражен коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 29 июля сообщил начальник управления здравоохранения Тернопольской ОГА Владимир Богайчук в видео, опубликованном на странице Тернопольской обладминистрации в Facebook.

“Есть больной, который заболел уже в третий раз. Мы должны понимать, что даже если переболели коронавирусом, это не защищает нас от повторного инфицирования”, – сказал Богайчук.

По его словам, наблюдается ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Тернопольской области. В частности, в городе Тернополь и Тернопольском районе. В Монастырисском районе почти все больные находятся в тяжелом состоянии.

“[По состоянию на сегодня в Тернопольской области] продолжают болеть 1075 человек, из них 144 находятся на стационарном лечении, из которых 15 – на кислородной маске, 17 – на кислородном концентраторе. Около 30 больных – в тяжелом состоянии. Это связано с тем, что люди не до конца понимают сложность ситуации с заболеваемостью, которая и возникает из-за несоблюдения карантинных мероприятий”, – добавил Богайчук.

❗️У Тернопільській області не посилюватимуть карантинні заходи. 📌Таке рішення прийняли під час засідання регіональної…

Posted by Тернопільська обласна державна адміністрація on Kolmapäev, 29. juuli 2020

За последние сутки в Украине подтвердили 1022 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество случаев COVID-19 достигло с начала эпидемии 67 597, умерло 1650 человек, 37 394 – выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Эксперт: Попытки дискредитировать голосование по Конституции провалились

03.07 / В Кремле оценили идею сделать 1 июля праздничным днем

25.06 / Главред шведского журнала назвал высоким уровень организации голосования в России

02.07 / Новак Джокович поможет сербскому городу в борьбе с коронавирусом

17.07 / Сбербанк спрогнозировал снижение ключевой ставки

13.07 / Мнения: Место человека с ружьем заняла пенис-вумен

25.06 / США ввели санкции против компаний иранского металлургического сектора

28.07 / Школам рекомендовали не проводить массовые мероприятия до 2021 года

27.07 / Кандидат в президенты Беларуси Тихановская отказалась высказаться об оккупации Крыма

23.07 / Угонщик в Полтаве угрожает гранатой правоохранителям

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска