 

В Харькове из ТРЦ эвакуировали 4 тыс. человек из-за сообщения о минировании

30.07.2020, 1:54, Новости дня

В полицию Харькова поступило сообщение о минировании торгового центра в Московском районе. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

“В ходе проверки полицейские тщательно осмотрели 7 тыс. м² помещений и около 1 тыс. м² прилегающей территории, эвакуировали 4 тыс. человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили”, – говорится в сообщении.

По информации ведомства, анонимное сообщение о минировании поступило в полицию в 17.35. 

Решается вопрос о квалификации инцидента согласно Уголовному кодексу Украины. Полиция ищет сообщившего о минировании.

По информации издания “Главное”, сообщалось о торгово-развлекательном комплексе “Украина”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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