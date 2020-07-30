Белорусскому оппозиционеру Тихановскому продлили арест

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30.07.2020, 0:42, Новости дня

Белорусскому оппозиционеру и мужу кандидата в президенты Светланы Тихановской Сергею продлили срок содержания под стражей. Об этом в Facebook написала его супруга.

“Друзья, Сергею продлили срок содержания под стражей до 29 сентября. К сожалению, для нас это не стало неожиданностью. Но это не выбило его из колеи. Он – мой герой!” – отметила она.

Друзья, Сергею продлили срок содержания под стражей до 29 сентября. К сожалению, для нас это не стало неожиданностью. Но это не выбило его из колеи. Он мой герой!

Posted by Светлана Тихановская on Kolmapäev, 29. juuli 2020

Тихановский – белорусский блогер и оппозиционер. Он был претендентом в президенты Беларуси, но ему отказали в регистрации. Тогда он решил предложить кандидатуру своей жены – и ее зарегистрировали. Самого Тихановского задержали в мае на пикете в поддержку выдвижения супруги. Блогера обвинили в “организации действий, грубо нарушающих общественный порядок”. 

24 июля Тихановскому продлили срок содержания под стражей на 15 суток.

В Беларуси на 9 августа запланированы выборы президента. ЦИК зарегистрировал пять кандидатов. На пост главы государства претендуют действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, сопредседатель объединения “Говори правду” Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер Белорусской социал-демократической партии Сергей Черечень.

20 июля белорусская журналистка и главный редактор сайта “Хартия-97” Наталья Радина написала, что Тихановская вывезла детей в одну из стран ЕС после угроз в их адрес.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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