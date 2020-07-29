Трамп вновь заявил об эффективности гидроксихлорохина при лечении COVID-19

29.07.2020, 23:35, Новости дня

Президент Дональд Трамп вновь заявил о применимости противомалярийного препарата в качестве средства для лечения коронавируса, даже несмотря на то, что главный специалист по инфекционным болезням страны отрицает эффективность гидроксихлорохина в качестве терапии для COVID-19.

«Я верю в гидроксихлорохин, – сказал Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме. – Я использовал его. Многие, многие люди со мной согласны».

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) недавно отозвало распоряжение, разрешающее использование этого препарата в качестве терапии для лечения COVID-19. Трамп говорит, что использовал гидроксихлорохин два месяца назад.

Доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний, заявил во вторник в эфире телеканала ABC: «Я согласен с FDA».

«Большинство клинических испытаний, в которых изучалась эффективность гидроксихлорохина, показали, что он неэффективен при коронавирусе», – сказал Фаучи.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани заявила в среду в интервью CBS, что Трамп придерживается «позитивного взгляда» на потенциал препарата в качестве «профилактики» на ранних стадиях заболевания.

«Он хочет спасти жизни. Это его цель в данном случае, – сказала она. – Именно поэтому он продвигает этот препарат в качестве профилактического средства, но только по согласованию с лечащим врачом».

Советник Трампа по вопросам торговли Питер Наварро также высказался в поддержку мнения президента, призвав к использованию гидроксихлорохина. В интервью CNN он сообщил, что в распоряжении федерального правительства «находятся миллионы доз» этого препарата.

Однако во вторник социальная сеть Twitter ограничила доступ к сайту на 12 часов для Дональда Трампа-младшего, одного из сыновей президента. Трамп-младший опубликовал в своем «Твиттере» видео, рассказывающее о врачах, рекомендующих применение гидроксихлорохина, что, как объяснили в компании, является нарушением политики «Твиттера» в отношении дезинформации о COVID-19.

Фаучи в интервью Associated Press предупредил, что, несмотря на значительный прогресс, достигнутый в отношении разработки потенциальных вакцин во всем мире, общественность должна быть убеждена, что эти вакцины безопасны, эффективны и необходимы. Он сказал, что разработка коронавирусных вакцин идет быстро из-за «неотложности ситуации». Но это также может вызвать опасения по поводу безопасности вакцин.

Фаучи добавил, что чиновникам от здравоохранения и политическим лидерам также придется иметь дело с людьми, которые не верят в безопасность прививок в принципе, а также с людьми, придерживающимися антинаучных взглядов и с людьми, которые просто не хотят, чтобы им говорили, что им нужно делать.

Он сказал: «Все эти препятствия мы должны преодолеть, и мы должны пойти на как можно больше открытый, честный и прозрачный контакт с обществом, чтобы убедить людей в том, что вакцинация пойдет им на пользу».

Фаучи также выразил обеспокоенность по поводу недавних всплесков заболеваемости КОВИД-19. Он сказал, что есть пять вещей, которые, по его мнению, могут предотвратить возрождение вируса: «Носите маски. Избегайте толпы и скопления людей. Держите физическую дистанцию, 10 футов (три метра). Закройте бары. Там происходит наибольшая передача, вируса. Соблюдайте личную гигиену, включая мытье рук».

Более 4,3 миллиона человек в США инфицировано коронавирусом, а число погибших приближается к 150 000.