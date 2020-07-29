 

В Беларуси задержали политтехнолога Шклярова

29.07.2020, 22:25, Новости дня

Белорусского политтехнолога Виталия Шклярова задержали. Об этом 29 июля он сообщил в своем Telegram-канале. 

“Орестовали”, – написал он.

Пресс-секретарь штаба экс-претендента в президенты Беларуси Валерия Цепкало Алексей Урбан сообщил телеканалу “Дождь”, что Шклярова обвинили в работе на блогера Сергея Тихановского, мужа кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. 

Тихановский – белорусский блогер и оппозиционер. Он был претендентом в президенты Беларуси, но ему отказали в регистрации. Тогда он решил предложить кандидатуру своей жены – и ее зарегистрировали. Самого Тихановского задержали в мае на пикете в поддержку выдвижения супруги. Блогера обвинили в “организации действий, грубо нарушающих общественный порядок”. 

Тихановский находится в СИЗО с 29 мая. Ему несколько раз продлевали срок содержания под стражей. Сегодня его продлили до 29 сентября.

В Беларуси на 9 августа запланированы выборы президента. ЦИК зарегистрировал пять кандидатов. На пост главы государства претендуют действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, которая вывезла своих детей в одну из стран Европейского союза, сопредседатель объединения “Говори правду” Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер Белорусской социал-демократической партии Сергей Черечень.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Лукашенко дал интервью босиком после встречи с Путиным

10.07 / Религиовед оценил угрозы сатанистов США судиться за фразу «На Бога уповаем»

16.07 / Захарова объяснила, как США используют новый статус Украины при НАТО

29.06 / Во Владимире загорелось здание академического драмтеатра

27.06 / Партия «Зеленая альтернатива» объяснила необходимость голосования за поправки в Конституцию

19.07 / Экономика: Россияне заработают на новых дорогах

09.07 / Криминалист объяснил любовь сексуальных маньяков к Битцевскому парку

28.07 / Straits Times – экс-премьера Малайзии приговорили к 12 годам тюрьмы за коррупцию

19.07 / Мемориал жертвам фашизма в Ростове-на-Дону разрушился из-за ливней

28.06 / Путин назвал вызванный коронавирусом кризис одним из самых масштабных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска