На умственные способности детей не влияет обучение музыке

29.07.2020, 22:10, Новости дня

Во время исследования выяснилось, что положительного влияния на когнитивные навыки детей не оказывает обучение музыке.

Международная группа ученых из Японии и Великобритании занималась изучением экспериментальных данных о влиянии обучения музыке на когнитивные навыки и академические достижения детей. Специалисты проанализировали данные 54 предыдущих исследований, которые были проведены в период с 1986 по 2019 годы. Исследования включали данные о 7 000 детей.

Обнаружилось, что для улучшения когнитивных или академических навыков обучение музыке является неэффективным, независимо от возраста ребенка, а также типа и продолжительности обучения.