Грузинское общество, коронавирус и дезинформация

29.07.2020, 22:02, Новости дня

Дезинформация и новая коронавирусная инфекция Covid-19, отношение общества к интеграции Грузии в НАТО и ЕС в условиях пандемии, также как и другие вопросы оказались в фокусе очередного исследования, проведенного в Грузии в период 26-30 июня американской неправительственной организацией – Национально-демократическим институтом (NDI).

В опросе, который из-за пандемии проводился в формате телефонного интервью, приняли участие 1550 респондентов. Статистическая погрешность опроса составляет два процентных пункта.

ЕС и НАТО

По итогам июньского опроса NDI, уровень поддержки ЕС и НАТО в Грузии по-прежнему высокий. Так, 76% респондентов поддерживают членство Грузии в Евросоюзе (82% – в ноябре прошлого года), и 69%– интеграцию страны в НАТО (74% – в ноябре прошлого года).

При этом 59% опрошенных NDI считают, что в отличие от пророссийского курса, евроатлантическая интеграция положительно повлияет на развитие Грузии. Тем временем 11% респондентов NDI убеждены, что в интересах Грузии – улучшить отношения с Россией за счет отказа от евроатлантического пути развития, 16% затруднились с ответом, а еще 11% – не одобряют как пророссийский, так и прозападный внешнеполитический курс.

Интересно, что июньский опрос NDI также содержал вопросы насчет знания иностранных языков. По итогам интервью 69% сказали, что владеют русским, 23% заявили, что знают этот язык на начальном уровне, а 8% – что совершенно не знают русского языка. Что касается английского языка, 27% респондентов NDI сказали, что знают этот язык, 19% – что владеют им на элементарном уровне, а 52% – что не понимают этого языка.

Причем выяснилось, что из тех респондентов, чьим родным языком не являлся грузинский, только 14% им владеют, 50% – могут изъясняться на грузинском на элементарном уровне, а 37% – совершенно его не понимают.

Коронавирус и институты

Основная часть июньского исследования NDI содержит информацию касательно коронавирусной инфекции Covid-19. Согласно данным опроса, 84% населения Грузии получает сведения насчет пандемии по телевизору, 41% – через социальные сети, и 26% – от друзей и близких.

При этом доверие населения к институтам как источникам информации о коронавирусе распределилось следующим образом: 90% жителей Грузии доверяют Национальному центру контроля заболеваний и общественного здоровья (известному как Центр Лугара), 85% –правительству Грузии, 73% – доверяют журналистам, 66% – местным властям, а 61% – религиозным лидерам/церкви.

Дезинформация и религия

Одновременно 29% опрошенных NDI убеждены, что дезинформацию о коронавирусе в Грузии распространяют конкретные зарубежные страны, хотя 35% – так не считают, а 36% не имеют ответа на данный вопрос. Из тех, кто считает, что намеренно ложная информация о Covid-19 исходит из-за рубежа, назвали страной-источником дезинформации Россию (33%), Армению (27%), Китай (11%), США (6%).

Участникам исследования NDI были предложены послания, типичные для антизападной пропаганды в условиях пандемии, однако по итогам опроса выяснилось, что большинство не верит в эти фейки.

Так, только 7% против 59% верят, что Россия лучше справляется с пандемией, чем США (33% не знают ответа); лишь 7% (против 63%) считают, что Россия лучше справляется с пандемией, чем страны ЕС (29% не знают ответа); только 4% (против 60%) верят, что в Центре Лугара в Тбилиси разрабатывают биологическое оружие против России (36% не знают ответа). При этом 66% опрошенных считают, что именно Центр Лугара сыграл главную роль в предотвращении широкомасштабного распространения коронавирусной инфекции в Грузии.

В то же время 73% населения страны считает, что успех в борьбе против коронавируса в Грузии является результатом правильных решений, принятых совместно правительством и врачами.

При этом 17% верят, что предотвращение широкомасштабной эпидемии произошло благодаря грузинской генетике и религиозности.

Тем не менее, в случае если будет разработана вакцина против Covid-19, только 38% согласны сделать прививку, 46% – от неё отказываются, а 15% – затрудняются с ответом.

53% против 38% участников опроса NDI считают, что вера может защитить от заражения коронавирусом. Хотя по результатам исследования также выяснилось, что большинство людей (90%), которые считают себя православными христианами, учли в апреле предупреждения эпидемиологов и властей и не присутствовали в этом году на пасхальной службе в церкви.

Коронавирус в Грузии

В Грузии, в которой в течение приблизительно одного месяца практически не было внутренней передачи Covid-19, за последнюю неделю было выявлено более ста новых случаев заболевания. Тем не менее грузинские эпидемиологи заверяют население в том, что они контролируют ситуацию.

Согласно руководителю Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амирану Гамкрелидзе, главный секрет успеха Грузии в борьбе против коронавируса в том, что происходит временное выявление новых случаев Covid-19, также как и определение источников заболевания и лиц, с которыми общался инфицированный за последнее время.

«В плане распространения вируса, пик в Грузии пришелся на апрель, после этого число инфицированных стало снижаться. Соответственно, нельзя утверждать, что теперь у нас уже вторая волна, хотя к осени требуется серьезная подготовка. Бдительность и проведение мер необходимо до тех пор, пока не будет создана эффективная вакцина», – заявил 29 июля в своем комментарии главный эпидемиолог Грузии.

По состоянию на 29 июля на контролируемой грузинскими властями территории инфицированы коронавирусом 1,155 человек, при этом активных случаев – 210, уже выздоровели – 929, а 16 человек умерли.