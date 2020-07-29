В Белоруссии задержан политтехнолог Шкляров

29.07.2020, 20:48, Новости дня

В Белоруссии задержан политтехнолог Виталий Шкляров, сообщили государственные СМИ республики.

О задержании передает РИА «Новости» со ссылкой на белорусский государственный телеканал ОНТ.

«Орестовали», – написал сам Шкляров в своем Telegram-канале.

Кроме того, в среду на территории республики задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике.

Президент республики Александр Лукашенко поручил членам Совбеза обратиться в российские структуры за разъяснениями по ситуации с задержанными в стране россиянами.