В Белоруссии задержан политтехнолог Шкляров
29.07.2020, 20:48, Новости дня
В Белоруссии задержан политтехнолог Виталий Шкляров, сообщили государственные СМИ республики.
О задержании передает РИА «Новости» со ссылкой на белорусский государственный телеканал ОНТ.
«Орестовали», – написал сам Шкляров в своем Telegram-канале.
Кроме того, в среду на территории республики задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике.
Президент республики Александр Лукашенко поручил членам Совбеза обратиться в российские структуры за разъяснениями по ситуации с задержанными в стране россиянами.
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