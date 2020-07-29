 

ЦИК Белоруссии срочно созвал встречу кандидатов в президенты

29.07.2020, 20:16, Новости дня

ЦИК Белоруссии срочно собирает в четверг на встречу претендентов на высший государственный пост страны, сообщил кандидат в на пост главы республики, председатель социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень.

«Позвонили вечером, сообщили, что Лидия Михайловна (глава ЦИК) поставила задачу срочно собрать всех кандидатов на встречу завтра», – передает РИА «Новости» его слова.

Черечень также отметил, что ему не пояснили, в связи с чем проводится данная встреча.

Кроме того, кандидат в президенты Белоруссии, экс-депутат Анна Канопацкая подтвердила, что также приглашена в четверг на встречу в ЦИК.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоятся президентские выборы. В итоговый список кандидатов вошли только действующий глава республики Александр Лукашенко и несколько спойлеров.

В середине июля ЦИК Белоруссии отказался зарегистрировать экс-главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико в качестве кандидата в президенты. После этого в нескольких городах страны прошли несанкционированные акции протеста. Демонстранты вышли на акции в Минске, Гомеле, Бресте, Пружанах, Солигорске, Бобруйске.





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