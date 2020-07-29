“На позитив не похоже”. В соцсетях обсуждают выход Кучмы из переговоров по Донбассу

29.07.2020, 20:10, Новости дня

Днем 28 июля Офис президента Украины сообщил, что экс-глава государства Леонид Кучма сложил полномочия руководителя украинской делегации в Минске и вышел из переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.

Хотя нынешний президент Владимир Зеленский, по сути, анонсировал отставку Кучмы еще в мае, она все же стала неожиданностью. Политики и журналисты в социальных сетях рассуждают о причинах и последствиях этого решения.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что для Владимира Зеленского будет непросто найти замену второму президенту.

Якими б не були причини, те, що Кучма залишив Тристоронню контактну групу, на позитив не схоже. І знайти кандидатуру такого рівня буде геть зовсім непросто.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) July 28, 2020

Главный редактор агентства “Интерфакс-Украина” Александр Мартыненко высказал мнение, что Кучма был “сдерживающим фактором” для представителей боевиков в контактной группе.

«Кучма всегда был сдерживающим фактором для приглашенных лиц из ОРДЛО в ТКГ» – Александр Мартыненко, генеральный директор информагентства «Интерфакс-Украина».

Обсуждаем в эфире: https://t.co/19M1RYQJq3 pic.twitter.com/C0zWBrMJvX

— Донбасс.Реалии (@donbassrealii) July 29, 2020

Бывший волонтер, нардеп от “Европейской солидарности” Яна Зинкевич считает, что из ТКГ уходят политики, “которые способны самостоятельно мыслить и ничем не обязаны Зеленскому”.

Яна Зінкевич:‼ З Тристоронньої контактної групи виходять політики, які здатні самостійно думати і нічим не зобов’язані… Posted by Яна Зінкевич / Yana Zinkevych on Kolmapäev, 29. juuli 2020

Бывший нардеп и политтехнолог Владимир Куренной предположил, что “мудрый политик не увидел перспектив” и потому вышел из минского процесса.

Кучма ушёл из Минской группы. Не знаю истинных причин, но могу предположить, что мудрый политик не увидел перспектив…. Posted by Volodymyr Kurennoy on Teisipäev, 28. juuli 2020

Похожего мнения придерживается колумнист, политический обозреватель Виталий Портников.

“Присутствие Кучмы на переговорах – сигнал Москве, что в Киеве действительно хотят взаимопонимания и завершения конфликта. Когда Кучма убеждается, что этот сигнал не воспринимается в Кремле и совсем никому там не интересен, что Путин хочет не договариваться, а давить, он уходит. Кучме это давление абсолютно не нужно”, – пишет Портников.

Кучма може розраховувати, що авторитет, яким він користується у російських кланів, може допомогти пошуку компромісу…. Posted by Vitaly Portnikov on Teisipäev, 28. juuli 2020

В свою очередь, журналист Сергей Руденко считает, что место Кучмы в контактной группе должен занять бывший председатель СБУ, экс-премьер Евгений Марчук.

Про КравчукаЗеленський хоче бачити у Мінську у ТКГ замість Кучми КравчукаА чому не Yevgenij Marchuk? Він – кращий у питаннях захисту національної безпеки! Posted by Сергій Руденко on Kolmapäev, 29. juuli 2020

29 июля Зеленский сообщил, что в качестве преемника Кучмы рассматривает кандидатуры первого президента Леонида Кравчука, вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова и еще нескольких человек. Он отмечал, что назовет нового главу делегации в ближайшее время.