“Чуть ли не мы их сами сюда завезли”. Лукашенко прокомментировал задержание россиян из ЧВК “Вагнер” в Беларуси

29.07.2020, 20:10, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал срочное совещание с членами Совета безопасности после задержания боевиков ЧВК “Вагнер” в Беларуси. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба главы государства.

Лукашенко назвал произошедшее “чрезвычайным происшествием”.

“Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит”, – заявил Лукашенко.

Президент дал поручение своему пресс-секретарю Наталье Эйсмонт обратиться к российским средствам массовой информации.

“Нам надо обратиться к российским СМИ, в том числе Telegram-каналам, чтобы они, как [президент РФ Владимир] Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты – хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну”.

Сотрудники группы “А” Комитета госбезопасности Беларуси и ОМОН МВД в Минском районе в ночь на 29 июля задержали 32 россиянина. Еще одного члена группы задержали на юге Беларуси. По данным белорусского государственного агентства БЕЛТА, все иностранцы являются членами ЧВК “Вагнер”. Более 10 из них включены в список украинского сайта “Миротворец” как участники боевых действий на Донбассе на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов.

Посольство России в Беларуси отказалось официально прокомментировать ситуацию с задержанием бойцов частной военной компании. Дипломаты уточнили, что не получали официального уведомления о задержании российских граждан на территории Беларуси, поэтому запросили информацию у компетентных органов Беларуси.

Российский писатель и боевик Захар Прилепин сообщил, что среди задержанных наемников оказалось несколько человек из его “батальона”. По его словам, боевики не собирались дестабилизировать ситуацию в Беларуси. “Обычная история: хорошо обученные люди движутся в определенных направлениях по своим маршрутам, у них свои дела и никакая Белоруссия им не нужна”, – сказал Прилепин.