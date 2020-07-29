Обнаружена аномалия, которая вызывает рак желудка

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29.07.2020, 19:55, Новости дня

Эксперты обнаружили, что в 8-10% случаев заражение вирусом Эпштейна-Барра, который относится к группе герпес-вирусов, предшествует развитию рака желудка.

Во время нового исследования ученые выявили новую парадигму развития рака желудка, которая связана с вирусом Эпштейна-Барра. Обнаружилось, что вирусный геном EBV активирует гены, которые могут мутировать и провоцировать онкологию. Ученые провели в клетках человека комплексный анализ трехмерных геномных структур и это помогло им обнаружить аномально активированные области генома, специфичные для EBV-положительного рака желудка.

Результаты исследования указывают на то, что инфекция EBV играет важную роль в развитии рака желудка, а более подробная информация о ней может помочь в создании новых методов лечения злокачественных новообразований.





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