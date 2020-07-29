 

Британский МИД объявил нового главу МИ-6

29.07.2020, 19:30, Новости дня

Высокопоставленный британский дипломат Ричард Мур станет новым главой службы внешней разведки Соединенного Королевства МИ-6, сменив на этом посту Алекса Янгера, сообщило МИД Соединенного Королевства.

«Рад назначить Ричарда на пост следующего главы Секретной разведывательной службы. Он вернется туда, вооруженный богатейшим опытом, и будет управлять работой мужчин и женщин, чьи усилия редко бывают видны общественности, но при этом жизненно важны для безопасности и процветания Соединенного Королевства», – передает ТАСС слова главы британского МИД Доминика Рааба.

Как отмечается в заявлении Форин оффиса, ранее Мур занимал должность директора одного из подразделений МИ-6, а в 2018 году непродолжительное время был заместителем советника премьер-министра Великобритании по национальной безопасности. 





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