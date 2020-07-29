Лукашенко призвал российские СМИ «не гнать пургу» по задержаниям в Белоруссии

29.07.2020, 18:30, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с Совбезом республики поручил обратиться к российским СМИ, чтобы они «не гнали пургу» относительно задержания россиян в стране.

«Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты – хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну», – сказал Лукашенко своему пресс-секретарю Наталье Эйсмонт, передает БелТА.

Он также обратился ко всем остальным членам совещания.

«Я хотел бы, чтобы кратко доложили мне о ситуации и о том, что на сегодняшний день мы имеем», – сказал им глава белорусского государства.

В среду СМИ Белоруссии со ссылкой на правоохранителей сообщили, что на территории республики задержали 33 граждан России, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании «Вагнера». Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике.

Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что диппредставительство запросило у компетентных органов республики данные о задержанных россиянах.

Российский сенатор и генерал ФСБ Владимир Джабаров заявил, что РФ никогда не планировала дестабилизировать обстановку в Белоруссии, это ближайший союзник Москвы.