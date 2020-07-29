 

Суд лишил жену алтайского депутата московской квартиры стоимостью 65 млн рублей

29.07.2020, 18:08, Новости дня

Суд обратил в доход государства квартиру, купленную женой депутата алтайского заксобрания Владимира Попова на неподтвержденные доходы, сообщили в Генпрокуратуре России.

«Прокуратура Алтайского края рассмотрела поступившие материалы осуществления контроля за расходами депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Владимира Попова. В Павловский районный суд Алтайского края (направлено) исковое заявление с требованием обратить в доход государства дорогостоящий объект недвижимости, приобретенный на неподтвержденные доходы. Районный суд отказал в удовлетворении заявленных требований, что явилось основанием для внесения прокуратурой апелляционного представления», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что Алтайский краевой суд признал требования прокуратуры обоснованными, отменил решение суда первой инстанции и принял новое – об обращении в доход государства объекта недвижимости.

Ранее Министерство юстиции РФ предложило изымать в бюджет государства не подтвержденные документально доходы и имущество чиновников. Условие для де-факто конфискации – человек не может «представить достоверные сведения, подтверждающие законность получения» таких активов. 

Кроме того, Генпрокуратура сообщила об успехах в борьбе с коррупцией. У бывшего главы Клинского района нашли незаконное имущество на 9 млрд рублей. 





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