 

Кабмин Украины утвердил требования к автомобильному газу

29.07.2020, 17:50, Новости дня

Кабинет Министров Украины на заседании 29 июля утвердил технический регламент о требованиях к сжиженному газу для автомобильного транспорта, коммунально-бытового потребления и промышленных целей, сообщает правительственный портал.

“С принятием технического регламента требования национальных стандартов к показателям качества сжиженного газа становятся обязательными. В то же время постановлением вводится обязательная оценка соответствия сжиженного газа, который вводится в обращение или предоставляется на рынке Украины, по процедуре, установленной законодательством, а также определяется орган государственного рыночного надзора в этой сфере. Установление требований к качеству соответствует европейским подходам к защите потребителей и развитию конкуренции на рынке”, – сказано в сообщении.

В Кабмине заявили, что принятие решения “будет способствовать обеспечению рынка качественным сжиженным газом и предотвратит нецелевое применение газа коммунально-бытового и промышленных назначения для использования его в качестве топлива для авто”.

Текст принятого постановления пока не опубликован.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / С начала июня на водоемах Украины погибло более 30 детей – ГСЧС

16.07 / На финансовых рынках падение на фоне публикации показателей по китайской экономике

04.07 / В Бресте сотрудники ОМОН разогнали оппозиционную акцию

24.06 / Елена Летучая рассказала про безопасность на участках для голосования

27.07 / В США умер телеведущий, попавший в Книгу рекордов Гиннесса

11.07 / Кличко: В Киеве количество инфицированных COVID-19 увеличивается

03.07 / Ученые бьют тревогу: в Африке по неизвестным причинам погибли сотни слонов

14.07 / Владельца парка «Тайган» оштрафовали за укушенную львом туристку

10.07 / В мире: Коронавирус поставил Израиль на грань экономической катастрофы

03.07 / Эксперты рассказали, о чем сигнализируют проблемы со сном у младенцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска