В ЦИК Украины выявили коронавирус

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29.07.2020, 17:50, Новости дня

В Центральной избирательной комиссии Украины обнаружен случай заражения коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в Facebook.

“Обращаем внимание, что в связи с выявлением в ЦИК случая заболевания коронавирусной инфекцией мы снова усилили карантинные мероприятия. Просим граждан без необходимости не входить в админздание ЦИК, а в случае посещения обязательно надевать маски и перчатки, соблюдать дистанцию и не допускать скопления людей”, – сказано в заявлении.

В ЦИК отметили, что продолжат готовиться к проведению местных выборов.

“С целью упрощения процедуры подачи кандидатур в состав территориальных избиркомов и минимизации контактов между посетителями предоставлена возможность предварительной записи для подачи документов”, – сообщили в Центризбиркоме.

Документы будут принимать до 5 августа включительно.

Звертаємо увагу, що у зв’язку з виявленням у Центральній виборчій комісії випадку захворювання на коронавірусну хворобу,…

Posted by Центральна виборча комісія – Central Election Commission of Ukraine on Kolmapäev, 29. juuli 2020

За последние сутки в Украине подтвердили 1022 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество случаев COVID-19 достигло с начала эпидемии 67 597, умерли 1650 человек, 37 394 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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