Возможно, ехали в Судан. Что стоит за арестом бойцов «ЧВК Вагнера» в Беларуси

29.07.2020, 17:23, Новости дня

Белорусское государственное информационное агентство БЕЛТА сообщает, что в ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов задержали более 30 граждан России. Утверждается, что это бойцы так называемой ЧВК Вагнера.

Агентство сначала опубликовало сообщение, что задержаны бойцы "иностранной ЧВК", и спустя два часа уточнило, что речь идёт о гражданах России.

Утверждается, что 32 из них задержаны под Минском и ещё один – на юге страны. Приводится список граждан России, которые, как утверждается, задержаны, с указанием имён и дат рождения.

"Была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании, – цитирует сообщение правоохранительных органов агентство. Группа россиян заселилась 27 июля в один из санаториев под Минском. – По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания". В результате они были задержаны спецназом, в их отношении "проводится проверка". На основании чего сделан вывод, что это бойцы именно "ЧВК Вагнера", из заявления не следует.

Белорусское телевидение опубликовало видео, как утверждается, операции по задержанию бойцов ЧВК.

Среди людей, фамилии которых перечислены белорусским агентством, более 10 включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники боевых действий в Донбассе на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов. Писатель Захар Прилепин, в прошлом воевавший на стороне сепаратистов "ДНР", подтвердил, что среди задержанных – несколько человек из его так называемого батальона.

Российский военный корреспондент Семён Пегов, освещающий в том числе деятельность российских наёмников за рубежом, высказал версию о том, что бойцы "ЧВК Вагнера" использовали Минск в условиях эпидемии коронавируса как транзитный пункт для переброски в страны Азии и Африки. Белорусские власти якобы закрывали на эти глаза, но перед выборами решили воспользоваться этим фактом в своих интересах. "Теперь главный вопрос – зачем было сейчас втыкать нож в спину соседу? С точки зрения спецслужб – это вообще не по-пацански. Парни и были в форме – потому что не ждали удара от своих и пункт назначения у них был отнюдь не Минск", – пишет Пегов.

Российские официальные лица пока сообщение о задержании граждан РФ не комментировали.

9 августа в Белоруссии предстоят президентские выборы. Президент Александр Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, неоднократно заявлял о неких зарубежных силах, которые пытаются вмешаться в выборы, в том числе и российских. В пятницу, посещая бригаду спецназа, Лукашенко, в частности, упомянул и ЧВК: "Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы", для участия в которых, по мнению Лукашенко, привлекаются "профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру".

В последнее время неоднократно упоминалось о деятельности российских ЧВК (которых, согласно законодательству, в России официально не существует) в ряде регионов мира. Наиболее известна "ЧВК Вагнера", бойцы которой, по многочисленным свидетельствам, воевали на Украине, в Сирии и Ливии. По многочисленным сообщениям, её финансирует бизнесмен Евгений Пригожин, известный как "повар Путина".

Турция официально обвиняла "ЧВК Вагнера" в участии в боевых действиях в Ливии.

Лукашенко на выборах противостоит, в частности, Светлана Тихановская, штаб которой объединился со штабами двух незарегистрированных оппозиционных кандидатов. Митинги с её участием собирают сотни и тысячи людей по всей стране.

Лукашенко утверждал, в частности, что ряд российских структур поддерживают на выборах Виктора Бабарико – бывшего главу Белгазпромбанка. В ходе предвыборной кампании он был арестован, к выборам его не допустили. Штаб Бабарико объединился со штабом Тихановской.