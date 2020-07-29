Венедиктов: Трамп бы с Патрушевым просто взасос целовался

29.07.2020, 16:40, Новости дня

Президент США Дональд Трамп и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев одинаково смотрят на роль Соединенных Штатов.

Такое мнение в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону выразил известный российский журналист, главный редактор радиостанции “Эхо Москвы” Алексей Венедиктов.

“Трамп уверен, что Америка должна быть в изоляции. Он бы с Патрушевым просто взасос… Америка должна уйти с мировой арены… Вот в чем разница между Трампом и [его возможным конкурентом на выборах президента США, демократом Джо] Байденом. Трамп – изоляционист. “Америка должна прежде всего, вернуться в Америку, войска вывести”. Байден: “Америка должна быть лидером, у Америки есть задача быть лидером. Да, мы на это тратимся, но для того, чтобы быть лидером, надо тратиться”, – объяснил российский журналист.

Венедиктов: Путин увидел, что его окружение начало расползаться под пальцами. И тогда он сказал: “Ах так, суки?!” Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube

Трамп был избран президентом США осенью 2016 года. Во время своей каденции он начал возвращать американские войска из стран, где происходят вооруженные конфликты.

В ноябре 2020 года в США состоятся новые выборы президента. Предполагается, что главными соперниками станут Байден из Демократической партии и Трамп, представляющий Республиканскую партию.