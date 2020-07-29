Путин поручил создать запасы средств индивидуальной защиты

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29.07.2020, 15:16, Новости дня

В РФ нужно создать запас медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, они должны быть в нужном количестве в больницах и аптеках, сообщил президент Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке.

«Необходимо пополнить и сформировать на предстоящий период запас необходимого медоборудования, антисептиков, масок и так далее(…) Они должны быть в нужном количестве и в медицинских организациях, и в аптечной сети. Доступность должна быть стопроцентная по всей территории нашей страны», – подчеркнул президент, передает РИА «Новости».

В федеральных и региональных медицинских учреждениях необходимо сохранять резерв специальных коек для лечения пациентов с диагностированным коронавирусом.

«Во всех регионах так должно быть, особенно в тех регионах, где еще сохраняется непростая эпидемиологическая обстановка. Также надо предусмотреть возможность быстрого развертывания таких коек из резерва, в том числе для помощи пациентам с осложнениями гриппа и ОРВИ», – сказал глава государства.

Также в ходе совещания президент заявлял, что ключевыми требованиями к вакцине от коронавируса являются эффективность и безопасность препаратов. По мнению Путина, особые усилия надо сосредоточить на профилактической работе, также необходимо вакцинировать людей от гриппа.





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