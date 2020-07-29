 

ЕС отказался открывать границы для россиян до конца лета

29.07.2020, 15:08, Новости дня

Европейский союз (ЕС) решил не расширять до конца августа список стран, для которых будут открыты внешние границы стран-членов, сообщил советник посольства Нидерландов в Москве Тимен Каувенаар.

Каувенаар заявил, что в ЕС, напротив, обсуждают закрытие границ с некоторыми государствами в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, передает РБК.

Дипломат подчеркнул, что о послаблениях речь не идет.

«Что касается России, то в силу высокой заболеваемости невозможно говорить о том, что эта страна в краткосрочной перспективе может перейти в другой список», – добавил он.

Ранее страны ЕС договорились о новых правилах для путешествий по Европе. В частности, пассажиры, путешествующие по Европе, будут обязаны носить защитные маски на борту самолета и в аэропортах.





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