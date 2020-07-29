Доктор Мясников дал совет о правильном и эффективном похудении

29.07.2020, 15:08, Новости дня

Здоровая пища и правильное питание эффективнее диет, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, главное – разумно поставить себе цель похудеть на пять килограммов от исходного веса. Когда полученный вес стабилизировался – можно сбросить еще пять килограммов, без вреда для здоровья.

«При снижении веса всего на 5% от исходного у вас на 9% уменьшается общее количество жира, «жировой фартук» – на 17% и на 50% – жир в печени», – сказал ведущий в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников также посоветовал создать здоровый рацион и сбрасывать вес постепенно, чтобы лишние килограммы не вернулись обратно.

«Должна быть обычная здоровая пища, снижение веса должно быть постепенным, без взбаламучивания гормональной системы», – заключил врач.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о привычках, помогающих похудеть.

Напомним, группа ученых из института молекулярной биотехнологии при Австрийской академии наук (IMBA) выяснила, что за худобу человека может отвечать определенный ген.