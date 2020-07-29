Кравчук отреагировал на предложение представлять Киев на переговорах в Минске

29.07.2020, 14:48, Новости дня

Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что будет принимать решение о готовности стать полномочным представителем Киева в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе только после поступления соответствующего предложения официально.

«Когда мне официально предложат [возглавить делегацию], и я приму решение, то тогда и можно будет говорить об этом. Как я могу решать, когда мне не было предложения?» – сказал Кравчук в комментарии украинскому изданию «Сегодня».

При этом Кравчук позитивно оценил кандидатуру вице-премьера Украины Алексея Резникова на эту позицию. «Я высоко оцениваю Резникова, он профессионал, давно занимается этим вопросом. Если его назначат, то это будет прекрасно», – считает Кравчук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Кравчука и Резникова в числе кандидатов на должность полномочного представителя Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

Во вторник бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе из-за возраста. Представитель РФ в группе Борис Грызлов заявлял, что политический опыт и авторитет экс-президента Украины сдерживали активность киевской «партии войны».