 

Кравчук отреагировал на предложение представлять Киев на переговорах в Минске

29.07.2020, 14:48, Новости дня

Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что будет принимать решение о готовности стать полномочным представителем Киева в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе только после поступления соответствующего предложения официально.

«Когда мне официально предложат [возглавить делегацию], и я приму решение, то тогда и можно будет говорить об этом. Как я могу решать, когда мне не было предложения?» – сказал Кравчук в комментарии украинскому изданию «Сегодня».

При этом Кравчук позитивно оценил кандидатуру вице-премьера Украины Алексея Резникова на эту позицию. «Я высоко оцениваю Резникова, он профессионал, давно занимается этим вопросом. Если его назначат, то это будет прекрасно», – считает Кравчук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал Кравчука и Резникова в числе кандидатов на должность полномочного представителя Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

Во вторник бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе из-за возраста. Представитель РФ в группе Борис Грызлов заявлял, что политический опыт и авторитет экс-президента Украины сдерживали активность киевской «партии войны».





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Кустурица сравнил главный храм Вооруженных сил с творчеством да Винчи

29.06 / Китай одобрил использование экспериментальной вакцины на военных

28.07 / Конгрессмен США уверена — ради победы на выборах Трамп не побрезгует помощью иностранных держав

09.07 / Вирусолог объяснил, почему Китай становится источником новых инфекций

30.06 / В Амурской области при пожаре в жилом доме погибли пять человек

26.06 / МИД разъяснил действие соглашения о визах с Белоруссией

28.06 / Определился победитель на выборах президента Исландии

18.07 / Татьяна Лазарева назвала первое замужество «чудовищной» ошибкой

10.07 / В Крыму начали активно вводить пропускной режим в заповедниках

25.06 / Назван главный фактор сердечно-сосудистых заболеваний

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска