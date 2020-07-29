 

Рядом с космодромом Байконур задержали педофила

29.07.2020, 13:48, Новости дня

Подозреваемый в педофилии задержан в городе Байконур, расположенном рядом с одноименным российским космодромом, сообщили в администрации города.

«В нашем городе произошло ужасное преступление – действиям насильственного характера подверглась девочка семи  лет. Возбуждено уголовное дело», – передает РИА «Новости» обращение главы администрации города Константина Бусыгина к жителям.

По его словам, предполагаемый «насильник задержан и помещён в изолятор временного содержания». «Сотрудники правоохранительных органов ведут его допрос и проводят другие следственные действия», – добавил Бусыгин.

Он призвал жителей города, а также жителей поселков Торетам и Акай сохранять спокойствие. «Эмоциональные действия могут помешать следствию; сотрудники правоохранительных органов возмущены произошедшим преступлением, как и мы с вами, нам нужно сейчас не давить на них психологически, не мешать вести следствие», – говорится в обращении.

Как уточнили в следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации на комплексе «Байконур», это третий подобный случай за историю города. Преступления такого рода происходили в 2019 году и около пяти лет назад. 





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