 

В РФ стало значительно меньше поддельных денег

29.07.2020, 13:48, Новости дня

Число зафиксированных фальшивых денег Банка РФ во втором квартале 2020 года уменьшилось на 31,5% по сравнению с первым кварталом, сообщил Центробанк.

«Уровень фальшивомонетничества остается стабильно низким. Во втором квартале 2020 года количество выявленных в банковской системе Российской Федерации поддельных денежных знаков Банка РФ сократилось на 31,5% по сравнению с первым кварталом 2020 года и составило 7725 штук», – цитирует ЦБ РИА «Новости».

Из выявленных фальшивок 6155 были купюры пятитысячных банкнот, 1191 – банкноты номиналом 1 тыс. рублей, 206 – банкноты купюр в 2 тыс. рублей. Также было установлено три купюры номиналом 50 рублей, 58 подделок номиналом 10 рублей, и четыре фальшивые монеты по 5 рублей.

Больше всего фальшивых денег нашли в Центральном федеральном округе.

Подделок иностранной валюты во втором квартале установлено 344 экземпляра, это на 26,6% меньше, чем в первом. Больше всего подделок было под доллары США (306), 28 подделок под евро, а также были установлены поддельные китайские юани (10).

В январе в МВД отмечали, что в РФ чаще остальных подделывают купюры номиналом 5 тыс. и 1 тыс. рублей.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / ЦИК пообещала проверить жалобы на отсутствие перчаток и масок в регионах при голосовании

26.07 / Дзюба бросил шорты в фанатов после победного матча

12.07 / N-TV – немецкие студенты попросили правительство Германии помочь им остаться в США

11.07 / Глава Херсонской ОГА заявил, что за сутки в области не выявили ни одного случая COVID-19

12.07 / На Таймыре произошел разлив более 44 тонн авиатоплива

18.07 / Пожар во французском соборе ликвидирован

06.07 / Глава МИД Эстонии допустил возможность запрета семи российских каналов

10.07 / Эксперт CBS – до торговой войны США и Китай шли к технологическому прогрессу сообща

05.07 / Обвиняемого в убийстве Флойда бывшего полицейского освободили под залог

23.07 / Lenovo представила игровой смартфон Legion Duel

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска