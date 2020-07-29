 

Песков заявил о недопустимости силового давления на СМИ в Хабаровске

29.07.2020, 13:08, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал недопустимым давление на СМИ, и пообещал разобраться в ситуации, сложившейся с хабаровским телеканалом «Губерния».

«Мы поинтересуемся ситуацией, но это, конечно, недопустимо», – сказал он, комментируя сообщения СМИ о том, что силовые структуры якобы оказывали на телеканал давление, чтобы запретить публиковать материалы о митингах, прошедших в регионе.

При этом представитель Кремля признался, что не знаком с ситуацией. «Мне об этом ничего неизвестно. Если вы нам дадите более подробную информацию, мы обязательно с этим разберемся. Или если вы попросите ваших коллег представить нам эту информацию», – заключил Песков, передает ТАСС.

Он также заявил, что в Кремле рассчитывают, что ситуация в Хабаровском крае успокоится по мере возвращения региональных властей к нормальной работе.

Песков при этом подчеркнул, что все регионы остаются в поле зрения администрации президента, «включая, особенно в эти дни, Хабаровск».

Ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет «осторожный оптимизм», митингующие после общения с ним успокаиваются.

В понедельник Песков заявил, что ситуация в Хабаровском крае за неделю работы врио губернатора Михаила Дегтярева «скорее успокаивается», но оценивать работу нового главы региона пока преждевременно.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Поджог дома Шабунина. В Центре противодействия коррупции сообщили, что на пороге дома нашли остатки взрывчатки

27.06 / Выпускам вузов предложили сервис по поиску работы

10.07 / Слушания в Конгрессе: Президент Путин несет ответственность за преступления российских спецслужб

07.07 / В Москве задержали советника главы “Роскосмоса” Рогозина, его обвинили в госизмене

10.07 / В американском Солт-Лейк-Сити ввели режим ЧС из-за погромов

30.06 / Вирусолог прокомментировал появление нового свиного гриппа

24.07 / РФ на переговорах в Минске отказывается утвердить согласованные 13 районов для разминирования – украинский дипломат

25.06 / Матери найденных в московской квартире младенцев дают показания

27.07 / Посол Великобритании в Украине заявила, что Россия должна повлиять на поддерживаемых ею боевиков на Донбассе

13.07 / Украинский журналист Гордон пригрозил Соловьеву «небольшим сюрпризом»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска