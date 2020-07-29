Функционал Госсовета пропишут в законе

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29.07.2020, 13:08, Новости дня

Функционал Госсовета будет прописан в законе, который в настоящее время прорабатывается на экспертном уровне, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В любом случае, это будет закон. В каком виде он будет, я пока не могу сказать, он прорабатывается на экспертном уровне. И здесь нужно дождаться осенней сессии парламента», – сказал Песков, передает ТАСС.

Ранее председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что Государственный совет не будет иметь полномочий по внесению законопроектов в Госдуму, делать это можно будет через президента.

По словам Крашенинникова, занимающего пост сопредседателя рабочей группы по выработке инициатив для реализации новых положений Конституции, Госсовет как новый конституционный орган должен будет обеспечить работу единой системы публичной власти, при этом его деятельность не должна пересекаться с Советом Федерации или правительством.

Согласно вступившим в силу новым положениям конституции, президент формирует Госсовет «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства». При этом его статус будет определяться федеральным законом.





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